Hitman 3, la run di una streamer rovinata dal suo gatto: la clip della zampata incriminata

Pubblicato originariamente come Hitman 3 nel 2021 e rinominato Hitman World of Assassination contestualmente all'unione con gli altri episodi della trilogia dedicata all'Agente 47, lo stealth game ha introdotto elementi roguelike nella nuova modalità Freelancer.

Questa nuova modalità mescola la consolidata struttura stealth della serie con novità che concedono ancora più libertà su come avvicinarsi ai propri bersagli. Ci sono elementi casuali in ogni missione, il che significa che i giocatori devono essere ancora più metodici e strategici nella preparazione delle proprie esecuzioni. Gli sviluppatori di IO Interactive hanno confermato che la serie Hitman andrà incontro ad una lunga pausa dopo il rilascio dell'ultimo aggiornamento, quindi i giocatori stanno sfruttando al massimo i contenuti aggiuntivi introdotti dallo studio danese.

Così stava facendo la streamer Stormfall33, che si è avventurata in una run da 2 ore e mezza poi bruscamente interrotta da un evento totalmente imprevisto. In linea con le strategie stealth dell'Agente 47, il gatto della streamer, Momo, ha percorso con nonchalance la tastiera del PC premendo con precisione chirurgica e velocità fulminea i tasti Esc e Invio, ponendo brutalmente fine alla partita di Stormfall33. Potete dare uno sguardo al tutto tramite la clip riportata più in basso.

La streamer, inizialmente sotto shock, ha dovuto necessariamente elaborare il misfatto del suo gatto, perdonarlo, e successivamente iniziare una run da zero.