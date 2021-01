Hitman 3 e speedrun: un video mostra come completare il livello di Dubai in 9 secondi!

Nonostante siano passati solo pochi giorni dal lancio di Hitman 3, gli emuli dell'Agente 47 con il pallino per le sfide speedrun stanno già ingaggiando una frenetica sfida a distanza per decretare chi, tra di loro, possa ritenersi il più veloce nel completare gli obiettivi del kolossal action stealth di IO Interactive.

Tra i tanti speedrunner che stanno partecipando a questa battaglia troviamo Wreak e Der_Lauch_Linus: i due giocatori sono riusciti a completare gli obiettivi della missione "In Cima al Mondo" nella mappa di Hitman 3 ambientata a Dubai in soli nove secondi!

Il record è stato già validato dai gestori del portale Speedrun.com: la tecnica utilizzata dai due appassionati del titolo di IOI per raggiungere questo incredibile risultato è la medesima e consiste nel condurre l'Agente 47 sulla rampa di scale posta al centro dell'attico del grattacielo di Dubai e, dopo aver estratto la pistola silenziata, mirare velocemente verso i due obiettivi designati e colpirli alla testa per poi correre verso l'uscita.

In questo modo, i due esperti di speedrun sono riusciti a completare l'incarico affidato al protagonista del World of Assassination senza dare il tempo alle guardie e ai presenti di accorgersi dell'abbattimento dei due obiettivi. Se volete padroneggiare le tecniche di combattimento e infiltrazione silenziosa dell'Agente 47, vi consigliamo di leggere la nostra guida di Hitman 3 per iniziare e, qualora ve la foste persa, di recuperare la nostra recensione di Hitman 3.