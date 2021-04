Hitman 3: lo Starter Pack è gratis anche su Stadia e non serve l'abbonamento

A poche ore dall'arrivo dei giochi gratis di Google Stadia per gli utenti Pro di aprile 2021, ecco che arriva un altro prodotto che qualsiasi utente può avviare e giocare anche senza abbonamento: Hitman 3 Free Starter Pack.

Questo significa che chiunque voglia provare per la prima volta il gioco può farlo in maniera gratuita e con pochissimi click, dal momento che chiunque disponga di un account gmail può accedere a Google Stadia e avviare i pochi prodotti disponibili anche per gli utenti privi di abbonamento Pro (tra questi vi ricordiamo che ci sono anche Destiny 2: A New Light e Super Bomberman R Online). Si tratta quindi di un'ottima opportunità non solo per provare la trilogia reboot con protagonista l'assassino pelato, ma anche per testare il funzionamento della piattaforma di gaming in streaming del colosso di Mountain View con un titolo giocabile anche senza funzionalità online.

Per chi non lo sapesse, il Free Starter Pack di Hitman 3 comprende i due livelli Base ICA e Hawke's Bay (Nuova Zelanda), i quali possono essere giocati liberamente e permettono agli utenti anche di esplorare le possibilità offerte dal titolo in termini di rigiocabilità.

