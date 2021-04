Hitman 3 è un successo: lo stealth game vende il 300% meglio di Hitman 2

Nel corso di una recente intervista concessa a GamesIndustry.biz, IO Interactive ha espresso tutta la sua soddisfazione riguardo all'accoglienza commerciale riservata a Hitman 3, l'ultimo episodio della saga World of Assassination incentrata sulle letali azioni dell'Agente 47.

Il CEO della compagnia, Hakan Abrak, ha confermato che, oltre ad essere stato il titolo della trilogia maggiormente apprezzato da parte della critica, Hitman 3 si è rivelato essere di gran lunga anche il capitolo più redditizio per la software house danese. Con l'ultima avventura dedicata all'Agente 47, IO Interactive ha deciso di intraprendere la strada del self publishing, e sembra proprio che il rischio corso abbia infine fruttato i risultati sperati: come spiega Abrak, le entrate finanziare derivanti dalla vendita di Hitman 3 durante quest'anno sono state del 300% migliori rispetto a quelle che furono di Hitman 2 nello stesso lasso di tempo.

IO Interactive ha risalito la china dopo aver barcollato al lancio del primo capitolo della trilogia stealth, che non riuscì a rispettare le previsioni di vendita di Square-Enix, allora proprietaria dello studio danese. In seguito al divorzio tra le due parti, IO Interactive è diventata indipendente ma si è ugualmente appoggiata a Warner Bros. Interactive per il lavoro di marketing e distribuzione di Hitman 2. Con la conclusione della serie, gli sviluppatori hanno deciso di fare tutto in casa, e sembra proprio che si sia rivelata la scelta giusta, avendo recuperato i costi di sviluppo di Hitman 3 nel giro di una sola settimana dal lancio.

Ricordiamo che la software house è attualmente impegnata nella realizzazione di un nuovo gioco basato su James Bond, oltre ad una nuova IP di cui non conosciamo ancora informazioni ufficiali. La serie di Hitman è invece stata messa momentaneamente in pausa.