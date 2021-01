Hitman 3, una telecamera per hackerare e raccogliere indizi: il nuovo video gameplay

Dopo averci mostrato per la prima volta il Permanent Shortcuts System, gli sviluppatori di IO Interactive presentano un'ulteriore feature inedita che verrà introdotta all'interno di Hitman 3, nuovo stealth game con protagonista l'Agente 47 ormai sempre più vicino al suo debutto.

Tramite un nuovo video diffuso sulle pagine di Game Informer.com, Hitman 3 torna dunque a mostrarsi in azione, con questa volta il focus spostato sull'utilizzo di una telecamera multifunzionale consegnata in dotazione al nostro letale assassino. Inserita in modo predefinito all'interno del nostro equipaggiamento all'inizio di ogni contratto, la camera si rivelerà uno strumento dalle caratteristiche eclettiche, concepito da IO Interactive come "essenziale per fini professionali e giocosi". L'Agente 47 può utilizzare la telecamera per accedere da remoto a porte chiuse o come dispositivo investigativo per scoprire nuove informazioni sulla missione, proprio come viene mostrato durante la nuova sequenza di gameplay.

I giocatori più creativi potranno anche utilizzarla per catturare i propri momenti preferiti in-game, ma sarebbe bene tenere a mente che, sebbene presenti alcuni effetti grafici, la camera non rappresenta una modalità fotografica in piena regola.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Hitman 3 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X, PS4 e Xbox One a partire dal 20 gennaio. IO Interactive ci ha recentemente concesso un assaggio della modalità VR di Hitman 3.