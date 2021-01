Hitman 3, tempi di caricamento a confronto: PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S|X

Al suo esordio, Hitman 3 si è conquistato il miglior lancio digitale della serie, segnando già un record per il capitolo conclusivo dell'epopea videoludica vissuta dall'Agente 47.

Disponibile su PC, Google Stadia, Nintendo Switch e console Sony e Microsoft, il titolo è stato soggetto a diverse analisi legate alle performance tecniche messe in campo. Queste ultime risultano di particolare interesse soprattutto vista la natura crossgen del gioco, che ha trovato spazio su PlayStation e Xbox One, oltre che su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series X.



In particolare, il video che trovate in apertura a questa news ha concentrato l'attenzione del pubblico sulle differenze nei tempi di caricamento, piuttosto significative. Grazie ai nuovi SSD, le console next gen offrono infatti una performance nettamente migliore. PlayStation 5, ad esempio, raggiunge la schermata di avvio di Hitman 3 in circa 20 secondi, mentre a PlayStation 4 servono circa 10 secondi in più. Clamorosa poi la distanza nei tempi di avvio di una partita, con 8 secondi a fronte di ben 31 secondi. Similare la prestazione su hardware Microsoft, con Xbox Series X e S molto più rapide di Xbox One S.

Nel frattempo, ricordiamo che sono in arrivo ulteriori miglioramenti per il titolo, in particolare nella sua versione next gen. Gli sviluppatori di IO Interactive, ad esempio, hanno già confermato l'introduzione del Ray Tracing per Hitman 3 su Xbox Series X e Series S.