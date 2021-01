Hitman 3: torna il Re dello stealth nella nostra Video Recensione

Con Hitman 3 si chiude la nuova trilogia di IO Interactive dedicata all'assassino più celebre dei videogiochi, l'Agente 47. Il nostro freddo e letale protagonista è tornato sulle scene con un nuovo stealth game che va a perfezionare ed arricchire ulteriormente la formula di gioco a cui i fan della serie sono ben abituati.

Hitman 3 è l'atto finale della saga World of Assassination a cui IO Interactive ha dato seguito nel corso degli ultimi anni, e ci consente di vestire i panni dell'Agente 47 verso la sua ultima missione. Pur di raggiungere i nostri obiettivi, abbatteremo i nostri ostacoli utilizzando le più variegate soluzioni letali che ci capiteranno a tiro, sfruttando il ricercatissimo level design che ognuna delle location presenti nel titolo possono vantare.

Pur non rappresentando un'evoluzione netta rispetto al già ottimo secondo capitolo, Hitman 3 si conferma come uno stealth game solido e ricchissimo di possibilità, un sandbox stracolmo di idee e soluzioni alternative che stimolano la varietà d’approccio e la creatività del giocatore. Sfortunatamente, qualche caduta di stile nell'ultimo stage, una storia meramente di contorno e alcune vecchie problematiche legate all'intelligenza artificiale non fanno spiccare definitivmente il volo ad un gioco che saprà in ogni caso appassionare i fan della serie. Per un approfondimento ulteriore sul nuovo gioco di IO Interactive, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hitman 3 curata dal nostro Giuseppe Arace, che ha voluto premiare il lavoro della software house danese con un voto pari a 8/10. Potete inoltre dare un'occhiata al trailer di lancio in 4K che anticipa l'uscita del gioco fissata a domani, mercoledì 20 gennaio su PC, PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, PS4 e Xbox One.