Hitman 3: trailer d'annuncio per il DLC Seven Deadly Sins

Arriva a sorpresa con un breve trailer l'annuncio di Seven Deadly Sins, un nuovo contenuto aggiuntivo di Hitman 3 che ci permetterà di entrare nella mente dell'Agente 47.

Questa espansione del gioco stealth è composta da sette diversi capitoli dedicati ai sette peccati capitali e consentirà ai giocatori di affrontare delle versioni profondamente modificate delle missioni già presenti nel gioco. L'Atto 1, Greed (in italiano Ingordigia), è ambientato in una Dubai piena zeppa d'oro in cui lo stesso protagonista indossa una giacca particolarmente sfarzosa. Ciascun atto dell'espansione non solo è caratterizzato da uno stile grafico unico, ma permette anche ai giocatori di sbloccare almeno un costume e un oggetto che possono poi essere utilizzati in qualsiasi altra missione del World of Assassination, ovvero le campagne di tutti e tre i capitoli (a patto di possedere anche i vecchi giochi, ovviamente). Per quello che riguarda il primo atto, Greed, sarà possibile sbloccare la Rapacious Suit, ovvero il completo dorato, e due diversi oggetti esclusivi: il Greedy Little Coin e The Devil’s Cane, un particolare bastone.

L'uscita del primo capitolo di Seven Deadly Sins è previsto per il prossimo 30 marzo 2021 ed è possibile preordinarlo singolarmente o come parte della Seven Deadly Sins Collection. Pare inoltre che con la nuova stagione, la Season of Sins, siano in arrivo anche altri contenuti gratuiti per tutti i possessori del gioco.

