Hitman 3: il trailer di lancio 4K accompagna l'inizio del preload su console

A due giorni esatti dall'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi, Hitman 3 accoglie il trailer di lancio a risoluzione 4K e dà ufficialmente il via al preload su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il filmato pubblicato qualche minuto fa non è altro che una rapida successione di sequenze che mostrano le ambientazioni che faranno da sfondo agli episodi di questo nuovo capitolo. Per quello che riguarda invece il preload, la versione PlayStation 5 richiede un download di 12,5 GB per poter essere avviata, ma il download complessivo del gioco è di 59 GB. Come potete notare dall'orario di inizio del preload e dal timer presente nella scheda del gioco sullo store PlayStation, si tratta di un evento insolito: per la prima volta, infatti, sia l'inizio del pre-caricamento che l'orario di sblocco corrispondono alle 14:00 italiane e non alla mezzanotte e ciò significa che chiunque abbia prenotato l'edizione digitale del gioco non potrà giocarci prima del pomeriggio del prossimo mercoledì 20 gennaio 2021. È molto probabile che anche le versioni PC, Xbox, Nintendo Switch e Google Stadia seguiranno la stessa strada, magari per volontà degli sviluppatori che vogliono fare in modo che tutti possano giocarci contemporaneamente. Ovviamente chi ha preordinato l'edizione fisica non avrà questo tipo di limitazioni e chi è in attesa del disco su Xbox può già procedere al preload tramite l'app ufficiale della console Microsoft.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulle sei ambientazioni di Hitman 3.