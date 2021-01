Hitman 3: la trama del nuovo capitolo nell'ultimo trailer, sarà più 'centrale e oscura'

La marcia di avvicinamento all'uscita del nuovo Hitman 3 continua spedita e ogni giorno IO Interactive pubblica qualche nuovo dettaglio sul gioco in arrivo. Oggi è il turno della componente narrativa che in questo ultimo capitolo assume una connotazione più dark.

Gli sviluppatori hanno infatti pubblicato un nuovo filmato che mette al centro dell'attenzione la trama del nuovo Hitman 3. Stando alle parole di Michael Vogt, lo scrittore principale della serie, il terzo ed ultimo episodio della trilogia è caratterizzato da tinte più serie e oscure dei suoi predecessori: "Il tono della storia in tutta la trilogia è stato sempre serio e teso, mentre il gioco nel suo insieme è più giocoso e spensierato. Quindi Hitman 3 è chiaramente più oscuro e minaccioso degli altri due capitoli, il che porta il gioco nel suo insieme più vicino al tono della storia in generale".

Vogt ha poi sottolineato la centralità della trama, specialmente arrivati a questo punto della trilogia: "In Hitman 1 la storia era solo una presenza di sottofondo e penso che molti giocatori non l'abbiano nemmeno notato. Poi da Hitman 2 è diventata molto più frontale e centrata. In Hitman 3 la storia e il gameplay sono molto più intrecciati e alcuni dei momenti più importanti si svolgono effettivamente durante il gioco".

Solo ieri IO Interactive aveva svelato tutte le location di Hitman 3. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Hitman 3 uscirà il 20 gennaio su PC, PS4, Xbox One, Stadia e sulle nuove console PS5 e Xbox Series X|S.