Hitman 3 Video 4K: una nuova avventura per l'Agente 47

L'Agente 47 è pronto per affrontare una nuova avventura in giro per il mondo in Hitman 3, in uscita a fine gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e in seguito su Nintendo Switch via Cloud.

Il nuovo atto del World of Assassination ideato da IO promette di apportare delle numerose migliorie all'impianto ludico, contenutistico e narrativo della serie, pur rimanendo saldamente ancorato alla tradizione e a quanto di buono è stato prodotto in questi anni dalla software house danese.

Con Hitman 3, il progressivo avvicinamento alle dinamiche sandbox che ha caratterizzato il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi 5 anni dagli autori europei raggiunge infatti il suo culmine grazie a un'abbondanza di soluzioni offerte agli appassionati. Le ore trascorse insieme all'Agente 47, quindi, ci restituiscono l'immagine di un prodotto quantomai solido, un titolo sostenuto da un eccellente level design e da un ventaglio di opzioni ludiche mai così ampio, prova ne sia il pieno supporto di Hitman 3 alla Realtà Virtuale.

Per saperne di più sul progetto di IO Interactive prima che veda la luce il 20 gennaio su PC e console, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale a firma di Alessandro Bruni sull'ambizioso ritorno dell'Agente 47 con Hitman 3.