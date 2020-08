Hitman 3 VR sarà un'esclusiva PlayStation al lancio

Nel corso di una recente sessione di AMA su Reddit, gli sviluppatori di Hitman 3 hanno risposto alle numerose curiosità dei fan e tra un post e l'altro sono emerse delle informazioni molto interessanti sulla versione del gioco con supporto alla realtà virtuale.

Stando alle parole di Travis Barbour, communication manager di IO interactive, il gioco includerà al lancio la sola possibilità di giocare su PlayStation grazie a PS VR. Sebbene quindi non vi siano annunci ufficiali in merito, sembra proprio che anche in questo caso ci sia stato da parte di Sony un accordo con gli sviluppatori per far arrivare questa particolare feature in esclusiva temporale su PS4 e PS5. Una simile decisione non sorprenderà gli appassionati di realtà virtuale, dal momento che anche Skyrim VR e Borderlands 2 VR sono arrivati prima su PlayStation e solo in un secondo momento su PC.

Tra le altre informazioni che si possono intuire da alcune risposte degli sviluppatori, che non sono stati molto generosi in termini di dettagli, è la possibilità che la versione PS VR del gioco non supporti i PlayStation Move al lancio e che vada obbligatoriamente giocato tramite l'utilizzo di un tradizionale DualShock 4.

Avete già dato un'occhiata al primo video gameplay della versione PS VR di Hitman 3?