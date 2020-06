Hitman Absolution gratis su PC per poche ore, link al download

Dopo aver riscattato gratis Snake Pass su Steam, ecco che arriva un'altra interessante offerta dedicata a tutti i giocatori PC. Per le prossime ore, infatti, sarà possibile aggiungere alla propria libreria digitale una copia gratuita di Hitman Absolution.

A differenza della promo legata a Snake Pass, il cui codice è stato offerto da Humble Bundle, la copia gratis di Hitman Absolution si può invece riscattare tramite il celebre portale GOG. Tutto ciò che dovete fare per accaparrarvi il gioco è effettuare l'accesso al sito (o registrare un account, nel caso in cui non ne abbiate ancora uno), visitare la pagina principale del portale e scorrere fino a trovare il banner dell'offerta, sul quale basta cliccare il tasto "Get it free": nel giro di pochi secondo il titolo verrà aggiunto alla vostra libreria e potrete scaricarne immediatamente la copia priva di DRM.

Vi ricordiamo che da qualche settimana è uscita la versione open beta di GOG Galaxy 2.0, il client proprietario di GOG che permette di effettuare l'accesso con tutti i propri account PC e console (Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch) per tenere sott'occhio i progressi, i titoli in proprio possesso sulle varie piattaforme e l'attività degli amici.