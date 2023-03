Hitman, l'Agente 47 è in ferie: nessun piano per un nuovo gioco della serie

Dopo che Hitman 3 ha cambiato nome diventando World of Assassination, i giocatori possono ora mettere le mani sull'intera trilogia di IO Interactive attraverso questo vantaggioso pacchetto completo, godendosi così uno degli stealth più profondi e completi sul mercato. Ma per quanto riguarda il futuro della serie?

I fan dell'Agente 47 dovranno portare pazienza prima di rivederlo in azione in un'avventura completamente inedita, in quanto IOI per il momento non ha alcun piano sul prossimo gioco di Hitman. Questo comunque non significa che lo studio voglia abbandonare il brand: al contrario, l'obiettivo attuale è continuare ad arricchire World of Assassination con nuovi contenuti che possano dare ancora più profondità al gameplay fin qui collaudato (si pensi al recente arrivo della modalità Freelancer).

"Abbiamo una meravigliosa piattaforma su cui continuare a sperimentare con la formula di gioco e le aspettative dei fan", afferma durante un'intervista con Eurogamer il co-proprietario di IOI, Christian Elverdam. In merito al futuro della serie, Elverdam spiega che "a proposito di un nuovo gioco principale di Hitman, al momento la serie è in pausa, in quanto ci stiamo concentrando su un altro agente che sta prendendo gran parte del nostro tempo. Ma ovviamente un giorno torneremo sul nostro amato Agente 47, è sempre nel cuore della compagnia".

Con "l'altro agente" Elverdam si riferisce a Project 007 che potrebbe non uscire prima del 2025: l'avventura incentrata su James Bond è al momento la priorità in casa IOI e, dunque, con molta probabilità non sentiremo parlare di un Hitman nuovo di zecca ancora per qualche anno.