Hitman: annunciata la Game of the Year Edition con una nuova campagna

IO Interactive ha annunciato l'arrivo di, disponibile dal 7 novembre in formato digitale su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questa riedizione include la prima stagione completa e la nuova campagna

I nuovi utenti potranno acquistare il gioco al prezzo di 59.99 euro mentre per i possessori di Hitman è previsto un upgrade al prezzo di 19,99 euro. Oltre ai contenuti citati in apertura, la GOTY includerà anche nuovi costumi e armi, tra cui i set Clown Suit and A New Bat, Raven Suit and Sieger 300 Ghost, Cowboy Suit and The Striker.

Gli sviluppatori hanno apportato inoltre interessanti novità all'interfaccia, ridisegnata con un nuovo schema di colori, inoltre il comparto tecnico è stato migliorato con nuovi effetti di luce e la ricalibrazione dell'HDR. Confermato inoltre il supporto per Xbox One X con due modalità di visualizzazione: 4K nativo e Framerate Migliorato. Altri dettagli sui contenuti di Hitman Game of the Year Edition verranno rivelati in un secondo momento.