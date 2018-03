Hitman Blood Money e LEGO Star Wars 3 sono ora retrocompatibili con Xbox One

Major Nelson ha annunciato che altri due titolisono retrocompatibili a partire da oggi con: stiamo parlando di Hitman Blood Money . La conferma è arrivata su Twitter.

Come potete leggere nel tweet riportato a fondo pagina, a partire da oggi Hitman Blood Money e LEGO Star Wars 3: The Clone Wars sono retrocompatibili con Xbox One. Se siete in possesso delle versioni retail vi basterà inserire il disco di gioco nella console e scaricare il nuovo aggiornamento, se invece li avete acquistati in edizione digitale li potrete scaricare direttamente dalla libreria Xbox One.

Nel caso non siate in possesso dei due giochi e avete intenzione di recuperarli, invece, a partire da oggi li potrete acquistare direttamente dallo Store Microsoft. A proposito di retrocompatibilità, sapevate che gli utenti Xbox One hanno trascorso oltre 840 milioni di ore in compagnia dei giochi Xbox 360? Voi state apprezzando il lavoro svolto dalla casa di Redmond in questa direzione?

Ricordiamo inoltre che da fine febbraio The Witcher 2, Crackdown, Fable Anniversary e Forza Horizon supportano anche Xbox One X, permettendo di sfruttare la potenza extra della console premium (a tal proposito potete leggere l'analisi di Digital Foundry riguardante il supporto di Forza Horizon).