Hitman Blood Money Reprisal, l'Agente 47 prepara il colpo: data di lancio su iOS e Android

L'Agente 47 si prepara a tornare in azione con Hitman Blood Money Reprisal, nuova edizione dello stealth game originariamente pubblicato a maggio del 2006. IO Interactive ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco, in arrivo su Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android.

Come ci viene confermato al termine del trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Hitman Blood Money Reprisal sarà disponibile a partire dal 30 novembre su device mobile iOS e Android. Il gioco sarà acquistabile presso gli appositi store al prezzo di 14,99 euro. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda il port per Nintendo Switch, che rimane atteso al lancio entro la stagione invernale.

Come possiamo osservare dando uno sguardo alle sequenze di gameplay, Hitman Blood Money Reprisal vede nella rivistazione dell'interfaccia la sua novità più importante, in quanto ci troviamo di fronte alla medesima esperienza stealth che abbiamo vissuto ai tempi della versione originale. Non mancheranno però alcune meccaniche aggiuntive prese in prestito dai capitoli della serie pubblicati successivamente. Secondo le parole di IO Interactive, "Reprisal perfeziona il classico dell'action-stealth, con nuove funzionalità ispirate ai giochi successivi della serie. Prendi il controllo con un'interfaccia touch completamente personalizzabile, oltre al supporto completo a gamepad e tastiera e mouse".

Nel frattempo, IO Interactive rimane al lavoro su Project 007, nuovo stealth game ispirato al leggendario James Bond.