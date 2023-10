Hitman Blood Money Reprisal: l'Agente 47 torna su iPhone, Android e Switch

Per celebrare i 25 anni di attività, IO Interactive ha fatto un bel po' di annunci. Sebbene tali novità non riguardino Project 007 e Project Fantasy, di cui ne sapremo di più in futuro, abbiamo potuto scoprire dell'esistenza di Hitman Blood Money Reprisal.

Non fraintendete, non si tratta di un prodotto completamente nuovo, ma della riedizione del celebre capitolo della serie con protagonista l'Agente 47. IO Interactive sta infatti sviluppando una versione di Hitman Blood Money che girerà sia su dispositivi mobile (Android, iPhone e iPad) che su Nintendo Switch. Come si può notare nel trailer pubblicato su YouTube, la principale differenza con l'originale risiede nell'interfaccia rinnovata, poiché per il resto ci troviamo di fronte allo stesso gioco arrivato sugli scaffali nell'ormai lontano maggio 2006.

Per quello che riguarda la finestra di lancio, il gioco arriverà entro l'autunno 2023 su iOS e Android, invece la versione Nintendo Switch richiederà del tempo extra e non uscirà prima dell'inverno.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che IO Interactive ha confermato che, almeno per il momento, non sono previsti nuovi capitoli di Hitman, dal momento che la software house è impegnata su altri progetti.