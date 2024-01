Hitman Blood Money Reprisal, c'è la data su Switch: gennaio è il mese dell'Agente 47

IO Interactive ha fatto sapere al mondo intero, nel corso del mese di ottobre 2023, che l'Agente 47 era pronto a fare il suo debutto su Iphone, Android e Switch con Hitman Blood Money Reprisal. L'avventura videoludica permetterà di tornare a vestire i panni del celebre killer professionista, e per gli utenti Nintendo Switch manca davvero poco.

Dopo aver annunciato la data di lancio di Hitman Blood Money Reprisal su iOS e Android verso la seconda metà di novembre, dai lidi dell'ecosistema Nintendo giungono interessanti novità: gennaio è anche il mese dell'Agente 47, pronto a tornare sul mercato con l'attesa versione del titolo dapprima previsto entro la fine del 2023. Manca davvero poco al debutto della riedizione del celebre capitolo della serie con protagonista l'Agente 47, ma quanto esattamente?

Hitman Blood Money Reprisal uscirà il 25 gennaio 2024 su Nintendo Switch. Mancano quindi meno di due settimane per la pubblicazione del progetto, il quale è disponibile ad un prezzo inferiore a quello di listino a seguito della lieta notizia. Il gioco è disponibile per tutti a soli 19,99 euro, con uno sconto del 20% rispetto ai 24,99 euro di listino. Siete pronti a prendere parte ad un'insidiosa missione e a sfuggire dall'agenzia rivale "La Coalizione"? Manca ormai poco all'uscita di Hitman Blood Money Reprisal su Nintendo Switch, perciò fateci sapere se siete interessati all'acquisto e se siete curiosi di scoprire tutte le soluzioni di gameplay adottate con il capitolo in approdo su Switch.