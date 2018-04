Hitman Definitive Edition arriverà nei negozi a maggio

e lo sviluppatoreannunciano un accordo per la pubblicazione e la distribuzione in tutto il mondo di Hitman , in arrivo nei negozi a metà maggio.

Come parte di questo accordo, Warner Bros Interactive Entertainment pubblicherà Hitman Definitive Edition, che sarà disponibile nei negozi per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X e Xbox One a partire dal 15 maggio 2018. Per festeggiare il ventesimo anniversario dello studio danese, Hitman Definitive Edition conterrà nuovi travestimenti per l'Agente 47 ispirati ai classici titoli di IO Interactive Freedom Fighters, Kane & Lynch e Mini Ninjas, oltre ai contenuti già rilasciati e agli aggiornamenti del gioco dalla prima stagione di Hitman.



"Siamo molto entusiasti di lavorare con IO Interactive, uno studio pieno di talenti e con una grande storia nella creazione dei celebri giochi HITMAN", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. "L'appassionata comunità globale di HITMAN ha accolto con calore il recente ritorno delle serie, e siamo molto emozionati nel presentare HITMAN: Definitive Edition ai fan e ai nuovi giocatori il mese prossimo."



“Siamo davvero lieti di lavorare con Warner Bros Interactive Entertainment su HITMAN e di pubblicare insieme HITMAN Definitive Edition per i nuovi giocatori", ha dichiarato Hakan Abrak, amministratore di IO Interactive. "Lavorare con un Partner come WBIE significa che il team di IO può focalizzarsi su quello che sa fare meglio, creare giochi”.



Per festeggiare il ventesimo anniversario dello studio danese, HITMAN Definitive Edition includerà i seguenti contenuti:

Pacchetto travestimenti per il ventesimo anniversario di IO Interactive: tre nuovi costumi ispirati a Freedom Fighters, Kane & Lynch e Mini Ninjas

Prima stagione di HITMAN (gioco principale): sette ambientazioni esotiche della prima stagione, tra cui Parigi, Sapienza, Marrakesh, Bangkok, Colorado e Hokkaido, oltre alla base ICA

I contenuti di HITMAN Edizione Game of the Year: quattro missioni della campagna "Paziente zero", tre contratti escalation a tema che sbloccano tre armi uniche, oltre al completo da Pagliaccio, da Cowboy e da Corvo della recente pubblicazione digitale Game of the Year

Episodio bonus estivo di HITMAN, che include missioni bonus ICA a Marrakesh e Sapienza

Pacchetto Requiem Blood Money di HITMAN, che include l'abito Requiem, la paperella esplosiva bianca e la pistola ICA cromata

Tutti i contratti, i contratti escalation, i pacchetti sfide e gli aggiornamenti di gioco della prima stagione di HITMAN e dell'edizione Game of the Year di HITMAN.

Una parte dei contenuti aggiuntivi non è pre-caricata sul disco di HITMAN Definitive Edition e richiede pertanto una connessione a internet. I contenuti aggiuntivi occupano circa 12-24 GB a seconda della piattaforma. I Bersagli elusivi che sono già fuggiti e terminati potrebbero non essere nuovamente disponibili poiché si tratta di eventi a tempo.