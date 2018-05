Hitman Definitive Edition esce il 18 maggio su PS4 e Xbox One: ecco il trailer di lancio

Warner Bros. Interactive Entertainment ha confermato che Hitman Definitive Edition sarà disponibile su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X a partire dal 18 maggio. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio in italiano: lo trovate in cima alla notizia.

Sviluppato da IO Interactive, Hitman: Definitive Edition raccoglie tutti i contenuti già usciti in precedenza e gli aggiornamenti di gioco della prima stagione di Hitman, oltre a nuovi travestimenti per l'Agente 47 ispirati ai classici titoli di IO Interactive (Freedom Fighters, Kane & Lynch e Mini Ninjas).

Hitman: Definitive Edition include i seguenti contenuti:





Pacchetto travestimenti per il ventesimo anniversario di IO Interactive: tre nuovi costumi ispirati a Freedom Fighters, Kane & Lynch e Mini Ninjas

Prima stagione di Hitman (gioco principale): sette ambientazioni della prima stagione, tra cui Parigi, Sapienza, Marrakesh, Bangkok, Colorado e Hokkaido, oltre alla base ICA

I contenuti di Hitman Game of the Year Edition: quattro missioni della campagna "Paziente Zero", tre contratti escalation a tema che sbloccano tre armi uniche, oltre al completo da Pagliaccio, da Cowboy e da Corvo della recente uscita digitale dell'edizione Game of the Year

Episodio bonus estivo che include missioni bonus ICA a Marrakesh e Sapienza

Pacchetto Requiem Blood Money che include l'abito Requiem, la paperella esplosiva bianca e la pistola ICA cromata

Tutti i contratti, i contratti escalation, i pacchetti sfide e gli aggiornamenti di gioco della prima stagione di Hitman e dell'edizione Game of the Year



Ricordiamo inoltre che una parte dei contenuti aggiuntivi non è pre-caricata sul disco di Hitman: Definitive Edition, e che per scaricarli occorreranno dai 12 ai 24 GB a seconda della piattaforma. Vi lasciamo con il trailer di lancio e con i nuovi screenshot tratti dal gioco.