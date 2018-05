Hitman: disponibile l'aggiornamento di maggio, include nuovi contratti, bug fix e altro

Nella giornata di ieri Hitman ha ricevuto l'aggiornamento di maggio, che ha introdotto alcune novità, risolto dei problemi segnalati dai giocatori e preparato il titolo all'arrivo nei negozi di Hitman: Definitive Edition.

Le sue dimensioni variano dai 500MB ai 2GB, in base alla piattaforma. Questo update, fondamentalmente, serve a preparare Hitman alla pubblicazione della Definitive Edition, prevista per la prossima settimana. IO Interactive ha infatti introdotto il supporto all'Anniversary Outfit Bundle e apportato numerosi cambiamenti back-end.

In ogni caso, le novità non si fermano qui. I possessori dei contenuti della Game of the Year Edition possono ora creare e giocare contratti nella missione The Source della campagna Paziente Zero. È stato risolto un bug legato al Farmacista, uno dei bersagli elusivi, che alterava la sua routine comportamentale. Per quanto riguarda la versione PC, invece, è stato rimosso il limite del framerate, precedentemente fissato a 100. Ora potrà superare tranquillamente tale valore, a patto di possedere una configurazione hardware adeguata. Sono poi stati risolti numerosi altri bug, come uno che faceva bloccare l'Agente 47 in un muro, e un altro che causava la comparsa della scritta "6.000 punti XP al prossimo livello" anche quando veniva raggiunto quello massimo.

Vi ricordiamo che Hitman: Definitive Edition verrà pubblicato esclusivamente in formato fisico per PlayStation 4 e Xbox One il 18 maggio sotto etichetta Warner Bros. Includerà la Prima Stagione Completa, tutti i contenuti della Game of the Year Edition uscita lo scorso novembre (incluso Paziente Zero) e l'Anniversary Outfit Bundle (con costumi ispirati ad altri giochi della compagnia come Kane & Lynch, Freedom Fighters e Mini Ninjas).