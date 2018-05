Hitman, Forgotton Anne e Dragon's Crown Pro tra le novità PS4 della settimana

Come ogni lunedì torna l'appuntamento con le uscite PlayStation Store della settimana. Tre le novità in arrivo su PS4 troviamo Gonner, Dragon's Crown Pro, Hitman Definitive Edition, Horizon Chase Turbo e Little Witch Academia Chamber of Time.

Novità PlayStation 4

Dragon's Crown Pro è la riedizione dell'omonimo titolo uscito nel 2013 su PlayStation 3 e Vita, disponibile da domani su PS4 con un comparto tecnico migliorato (con supporto fino ai 4K su PS4 Pro) e una colonna sonora rimasterizzata. Forgotton Anne è un puzzle/platform 2D con uno stile artistico che ricorda le produzioni animate dello studio Ghibli, di cui trovate la recensione sulle pagine di Everyeye.it.

Di seguito l'elenco completo delle nuove uscite PlayStation 4 della settimana che va dal 14 al 19 maggio 2018:

Animal Super Squad

Asemblance Oversight

Azure Reflections

Dragon's Crown Pro

Forgotton Anne

Fox n Forests

Gonner

Hitman Definitive Edition

Horizon Chase Turbo

Little Witch Academia Chamber of Time

Magic Knight Grand Charion

Monster Slayers

Omensight

Walden A Game

Welcome to Hanwell

Wizard of Legend

Da segnalare come non siano presenti novità per PlayStation Vita e PlayStation VR, tutti i giochi citati saranno infatti disponibili unicamente su PlayStation 4. Da citare anche l'arrivo di Hitman Definitive Edition e Little Witch Academia Chamber of Time, titolo basato sull'omonima serie anime, molto popolare anche in Occidente.

Segnaliamo, infine, che è ancora valida l'offerta della settimana sul PlayStation Store relativa a Kingdom Come Deliverance, in vendita a 39.99 euro anzichè 59.99 euro fino al 17 maggio 2018.