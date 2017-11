Hitman Game of the Year Edition è adesso disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Hitman: Game of the Year Edition è adesso disponibile per l'acquisto su PC, Playstation 4 e Xbox One. Per celebrare l'evento,ha pubblicato un breve trailer di lancio, che potete osservare in apertura.

Hitman: Game of the Year Edition include la prima stagione completa, la campagna inedita Patient Zero (composta da 4 missioni), e tre nuovi costumi, armi e contratti Escalation. La software house ha inoltre modificato l'interfaccia e migliorato la grafica introducendo effetti di luce superiori. Confermato infine il supporto a Xbox One X con le due modalità di visualizzazione 4K nativo e Framerate Migliorato. I nuovi utenti potranno acquistare questa edizione al costo di 59.99 euro, mentre i giocatori già in possesso della prima stagione potranno effettuare l'upgrade al prezzo di 19.99 euro.