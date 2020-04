Hitman GO gratis per pochi giorni: link per il download su Android e iOS

Dopo aver reso disponibile Lara Croft GO gratis su dispositivi mobile, i vertici di Square Enix hanno scelto di proporre al pubblico un'ulteriore produzione.

Il titolo prescelto è Hitman GO, spin-off del celebre franchise videoludico dedicato alle missioni dell'iconico Agente 47. Si tratta di un gioco dall'approccio strategico a turni, dalla struttura simile a quella dei giochi da tavola. Muovendo il protagonista all'interno di uno scenario, il giocatore dovrà riuscire a infiltrarsi in luoghi protetti e ad eliminare i propri bersagli senza essere visto.



Square Enix propone la promozione per una durata di tempo limitata: Hitman GO può essere riscattato gratuitamente tra il 17 e il 23 aprile, su dispositivi mobile sia Android sia iOS. Di seguito, e nel Tweet in calce a questa news, trovate dunque i link per il download:

Tra travestimenti, diversivi, fucili di precisione e persino le leggendarie pistole Silverballer, l'arsenale a disposizione di questa particolare versione dell'Agente 47 si presenta come piuttosto vario. Gli scenari proposti includeranno inoltre enigmi e passaggi segreti, per incrementare il livello di sfida offerto da Hitman GO. Il gioco Square Enix si va dunque ad aggiungere all'interessante selezione di giochi gratis disponibili su smartphone in questi giorni.