Hitman GOTY: disponibile la patch per il supporto a Xbox One X

La patch dicon il supporto aè ora disponibile per il download. In cima alla notizia potete vedere un trailer in cui vengono mostrati i miglioramenti tecnici apportati sulla nuova console

Hitman: Game of the Year Edition per Xbox One X include due modalità di visualizzazione: High Quality Mode, per giocare alla risoluzione 4K nativa, e High Framerate Mode per mantenere i 60 FPS stabili in ogni situazione. Introdotto anche il supporto all'HDR e incrementati i dettagli delle ombre, senza dimenticare il Texture Sampling migliorato in entrambe le modalità (grazie ai 2GB extra di memoria per immagazzinare le texture).

Ricordiamo che Hitman: Game of the Year Edition è disponibile dal 7 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Sapevate che IO Interactive ha grandi novità in cantiere per il futuro della serie? Per tutte le altre novità di rilievo vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.