Hitman HD Enhanced Collection si mostra nel trailer di lancio

IO Interactive e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno pubblicato il trailer di lancio di Hitman HD Enhanced Collection, raccolta che include al suo interno le versioni rimasterizzate di Hitman: Blood Money e Hitman: Absolution.

Hitman: Blood Money fu originariamente pubblicato originariamente nel 2006, ed è ad oggi uno dei capitoli più apprezzati dalla fanbase del franchise. Il gioco ci porta in giro per il mondo, a partire dalle esotiche ambientazioni del Cile pasando per Parigi e finanche la Casa Bianca, e propone un gameplay ricco e sfaccettato che permette di arrivare alla nostra preda scegliendo fra differenti percorsi percorribili.

Hitman: Absolution rappresenta il seguito diretto di Blood Money e, al netto di qualche incertezza nel gameplay e in una libertà d'azione talvota limitata, è anch'esso stato accolto più che favorevolmente al lancio risalente al 2012.

Entrambi i giochi supporteranno la risoluzione Full HD e 4K, avranno texture migliorate, un sistema di illuminazione rivisitato, controlli rimappati e in generale un comparto tecnico aggiornato agli standard odierni. La collection è inoltre ottimizzata su PS4 Pro e Xbox One X, console sulle quali potrete godere della risoluzione 4K a 60fps.

Lasciandovi alla visione del trailer di lancio che potete visionare in cima alla notizia, ricordiamo che Hitman HD Enhanced Collection è da oggi disponibile digitalmente su PlayStation 4 e Xbox One