Hitman HD Enhanced Collection annunciato per PlayStation 4 e Xbox One

IO Interactive ha annunciato Hitman HD Enhanced Collection per PS4 e Xbox One, raccolta che include due episodi della saga in versione rimasterizzata con supporto per i 4K e 60 fps su PS4 Pro e Xbox One X.

Hitman HD Enhanced Collection include Hitman Blood Money e Hitman Absolution, i due giochi supporteranno la risoluzione Full HD e 4K, oltre a presentare texture migliorate, sistema di illuminazione rivisitato, controlli rimappati e in generale un comparto tecnico aggiornato agli standard odierni. Hitman HD Enhanced Collection sarà disponibile dall'11 gennaio in formato digitale su PlayStation Store e Xbox Store, nessuna notizia al momento riguardo l'arrivo su altre piattaforme e la disponibilità sul mercato retail.

IO Interactive si è detta enormemente soddisfatta nell'essere riuscita ad aggiornare due classici, due delle più amate avventure dell'agente 47, ancora oggi acclamate da pubblico e critica.