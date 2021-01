Hitman III, ma non solo: dimensioni contenute e miglioramenti per la trilogia

Dopo aver offerto al pubblico un nuovo sguardo alla produzione grazie al video gameplay di Hitman III ambientato a Dubai, il team di IO Interactive condivide ulteriori dettagli sulle caratteristiche della nuova avventura dell'Agente 47.

Dalle pagine del noto forum Resetera, uno degli sviluppatori in forze presso la software house rende infatti noto l'impegno del team sul fronte della riduzione delle dimensioni del gioco. Secondo quanto riferito da quest'ultimo, infatti, l'intera trilogia dedicata all'iconico sicario non occuperà molto più di 100 GB circa complessivamente. Coloro che vorranno approfittare del lancio dell'epilogo per recuperare l'intera saga, potrà dunque farlo senza una richiesta eccessiva sul fronte dello spazio libero disponibile in memoria. Una soluzione che ha reso IO Interactive molto soddisfatta del risultato, raggiunto in seguito ad un'operazione di compressione delle texture e grazie al particolare sistema di distribuzione scelto per i giochi.



Vale inoltre la pena sottolineare come Hitman e Hitman II potranno in parte beneficiare dello sviluppo tecnologico che ha contribuito a plasmare Hitman III. Per l'ultima avventura dell'Agente 47, la software house ha infatti aggiornato l'engine di gioco, ora in grado di gestire - tra le altre cose - anche migliori riflessi. Questi miglioramenti saranno retrocompatibili con i precedenti due capitoli della serie, che potranno dunque beneficiare di una migliore resa delle superfici.



In attesa dell'esordio del titolo su PC e console, sulle pagine di Everyeye trovate la sequenza introduttiva di Hitman III.