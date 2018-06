Hitman: IO Interactive annuncerà la Seconda Stagione giovedì 7 giugno?

Dopo il lancio di Hitman: Definitive Edition e l'annuncio del superamento del traguardo dei 13 milioni di giocatori, pare proprio che IO Interactive e Warner Bros siano pronti a parlale del futuro del franchise.

Sul profilo Twitter ufficiale del gioco è infatti comparso un breve teaser trailer che anticipa l'arrivo di un nuovo obiettivo per l'Agente 47 e rimanda l'appuntamento al tardo pomeriggio di giovedì 7 giugno, per la precisione alle 19:00 (fuso orario italiano). Che sia il momento propizio per l'annuncio della Season 2 di Hitman? Segnaliamo, inoltre, che anche Warner Bros ha condiviso un filmato di pochi secondi in cui possiamo intravedere alcuni meccanici al lavoro nei box di una gara automobilistica. Che possa trattarsi dell'ambientazione del primo contratto della seconda stagione di Hitman? Per scoprirlo, non possiamo pare altro che attendere pochi giorni e sperare che nel frattempo il publisher o la software house pubblichino qualche altro indizio a riguardo. Quali sono le vostre aspettative? Volete tornare a indossare i panni dell'Agente 47?

Ricordiamo ai lettori che la prima stagione di Hitman è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. Per ulteriori informazioni e dettagli sul gioco, rimandiamo alle recensioni dei singoli episodi e al nostro articolo dedicato all'intera Season One.