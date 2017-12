Hitman: un nuovo video illustra nel dettaglio i contenuti della Game of the Year Edition

Ladiè disponibile già da diverse settimane, ma quest'oggiha pubblicato un nuovo video che illustra nel dettaglio i contenuti di quest'edizione del gioco.

Il filmato vanta la partecipazione del game director Jacob Mikkelsen e dell'associate game director Eskil Mohl, che descrivono anche tutti i miglioramenti grafici introdotti, specialmente al sistema di illuminazione e alla palette dei colori. Su Xbox One X, in particolare, gira in 4K nativo, e supporta anche la High Frame Rate Mode che permette di raggiungere i 60 fps. Quest'edizione comprende la prima stagione completa, la campagna inedita Patient Zero (composta da quattro missioni), nuovi costumi, armi e contratti Escalation.

Hitman: Game of the Year Edition è disponibile dal 7 novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo ha superato i 7 milioni di giocatori, e recentemente IO Interactive ha parlato della separazione da Square Enix. Vi ricordiamo, infine, che fino al 5 gennaio 2018 sarà possibile scaricare in via del tutto gratuita l'Hitman Holiday Pack, che fornisce l'accesso al primo episodio ambientato a Parigi e alla speciale quest natalizia Holiday Hoarders.