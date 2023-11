Hitman qual è il più bello? La classifica dei giochi stealth dal peggiore al migliore

Nata da IO Interactive, Hitman è una saga videoludica in cui è possibile impersonare un killer e trovare modi sempre più stilosi per sgattaiolare furtivi nell'ombra e compiere le uccisioni più silenziose e brutali. Al momento non sembrano esserci piani per un nuovo gioco di Hitman, ma qual è il preferito dal pubblico ad oggi? Scopriamolo.

La classifica che segue è stata stilata tenendo conto della media voti più alta registrata su Metacritic ed escludendo tutti gli spin-off.

8 - Hitman Codename 47 73/100

Hitman: Codename 47 ci cala nei panni di un killer addestrato che usa la furtività e la potenza di fuoco per uccidere i criminali. Il gioco affronta una tematica oscura e ha uno stile molto particolare, un po' preso in prestito dal cinema, con un livello di sfida elevato. Accanto a una trama condita da dialoghi molto suggestivi si accostano alcuni difetti che ne indeboliscono rapidamente il valore di intrattenimento, come un sistema di movimento frustrante (soffitti e pareti a volte bloccano parzialmente la vista), bug, comportamenti imprevedibili dei nemici e scelte di progettazione poco intuitive.

7 - Hitman Contracts 78/100

Hitman: Contracts è il terzo capitolo della serie di Hitman. Al comando dell'Agente 47, un assassino geneticamente modificato, bisognerà farsi strada in un mondo dominato da criminalità, peccato e avarizia. Il sistema stealth è acuto, con un caratteristico e appagante meccanismo di travestimento. Sotto il profilo del gameplay e della grafica, non si notano particolari cambiamenti rispetto al capitolo precedente. Il gioco naviga acque sicure, conservando tutto ciò che aveva di buono senza osare in particolare rinnovamenti della formula, trattenendo così anche gli strascichi precedenti.

6 - Hitman Absolution 79/100

Hitman: Absolution è la quinta incarnazione nella serie Stealth di IO Interactive e si presta sia ai giocatori occasionali che ai veterani della saga, grazie alle sue meccaniche facilmente imparabili e ai suoi comandi amichevoli. Apprezzato per l’esperienza nel suo complesso, le maggiori critiche arrivano sul fronte della longevità e della trama, spesso giudicata lunga ma poco coinvolgente, oltre che una rara presenza di checkpoint, che tende a sfociare nell’eccessiva ripetizione delle sessioni di gioco più difficili.

5 - Hitman Blood Money 82/100

Hitman: Blood Money è ambientato in varie località degli Stati Uniti, tra cui un casinò a tema egiziano di Las Vegas. Il gioco continua a modellare il gameplay d'azione stealth, riuscendo ancora una volta a emozionare in questo genere. Al contempo, introduce alcuni nuovi cambiamenti nella formula, una storia intrigante e una sequenza di missioni ben diversificata, nonostante si continui a percepire una mancanza di varietà nel complesso rispetto ai precedenti due giochi della serie. Con un taglio cinematografico e una colonna sonora d’impatto, arranca nel suo formato semi-sandbox e la grafica inizia a mostrare i segni del tempo.

4 - Hitman 2 82/100

Sfiora il podio Hitman 2, il sequel del gioco Hitman del 2016, seconda iterazione all’interno di quella che poi è diventata la World of Assassination Trilogy. Il gioco ruota attorno all'Agente 47, che ha il compito di eliminare obiettivi di alto profilo in varie parti del mondo. Apprezzato per l’ampia varietà di opzioni che concede nell’ambito delle uccisioni furtive, custodisce livelli vasti, complessi e pieni di sfide da superare, con un’appagante componente tattica. Tuttavia, non ha molte novità rispetto al suo predecessore e la storia non brilla particolarmente.

3 - Hitman 2 Silent Assassin 84/100

Hitman 2: Silent Assassin risolve larga parte dei problemi lamentati al suo predecessore e spicca come un eccezionale gioco d'azione all’interno della saga, grazie anche a un elevato carico di suspence ben costruito. Strutturato su numerose missioni, vanta una storia intrigante, una buona grafica e un bel design. Una delle asperità maggiori risiede nelle meccaniche stealth del gioco, non sempre particolarmente appaganti, anche a causa degli indubbi segni del tempo. La difficoltà è ulteriormente aggravata di tanto in tanto da un sistema dei comandi non sempre ottimizzato al meglio.

2 - Hitman 84/100

A parimerito con il precedente in lista, Hitman (2016) si aggiudica la medaglia d’argento. La sua grande attenzione ai dettagli, sia nella grafica che nel sound design, gli sono valsi il secondo posto in classifica, grazie anche alla capillarità dei suoi livelli, alle sue location degne di nota e ai suoi elevati valori di rigiocabilità. Il gioco è stato rilasciato in formato episodi, un aspetto che non tutti hanno gradito. Le meccaniche di gameplay, soprattutto per chi è un neofita della saga, potrebbero apparire un po' rudimentali alle volte, ma ad oggi è uno dei più apprezzati da giocatori e critica.

1 - Hitman 3 87/100

La medaglia d’oro è appuntata al petto di Hitman 3, il capitolo finale della trilogia World of Assassination. Le meccaniche stealth, marchio di fabbrica della saga, ritornano a pieno regime in un assortimento di livelli densi e pieni di pericoli. Ricamato su mappe dal design molto fantasioso, il gioco si dimostra profondo e molto rigiocabile. Non si allontana troppo da porti sicuri in termini di gameplay e, nonostante una longevità di per sé non superba, può diventare potenzialmente infinito. Risulta essere ad oggi il preferito, come dimostrano anche gli incassi da record di Hitman 3.