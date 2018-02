Hitman Sniper Assassin è stato classificato in Australia

Grazie ad un utente del forum di ResetEra , abbiamo scoperto che recentementeha classificato in Australia un certo

Le informazioni disponibili al momento sul sito dell'ente sono decisamente poche, l'unica cosa certa è che abbiamo a che fare con un progetto multipiattaforma. Il titolo, tuttavia, fa pensare subito ad Hitman Sniper, gioco per dispositivi mobili lanciato nel 2015 che riprendeva il concept alla base di Hitman Sniper Challenge, uno spin-off del 2012 realizzato per promuovere il lancio di Hitman Absolution.

Che si tratti proprio di un gioco per iOS e Android? Al momento non possiamo far altro che attendere un annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori danesi, vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.