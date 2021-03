Hitman Sniper Assassins: lo spin-off mobile con nuovi assassini si presenta in video

Nella cornice mediatica dello Square Enix Presents, la sussidiaria di Montreal ha confermato di essere al lavoro su Hitman Sniper Assassins, uno spin-off per sistemi mobile iOS e Android che andrà a espandere la dimensione action stealth della serie con protagonista l'Agente 47.

Il prossimo titolo degli autori di Lara Croft GO, Hitman GO e Deus Ex GO sarà contraddistinto da una storia originale che andrà a ricollegarsi alle vicende vissute dall'agente speciale della serie maggiore, ma con nuovi assassini da interpretare e inedite funzionalità di gameplay da sperimentare.

Ulteriore dettagli sui contenuti di questo titolo verranno condivisi presto da Square Enix. Un primo indizio ce lo offre però Fahad Khan, il capo designer di Square Enix Montreal, nel riferire che "il 2021 sarà un anno fantastico per i fan della serie di Hitman. Un approccio e delle tattiche creative sono il marchio di fabbrica dell'universo di gioco. Abbiamo dato più peso a ciò che piace ai nostri fan, offrendo loro un'esperienza che dia ancora più libertà nell'incarnare realmente un Hitman Sniper".

Non meno interessanti sono poi le parole pronunciate da Dominic Allaire, produttore esecutivo di Square Enix Montreal, per sottolineare come "Hitman Sniper ha alzato l'asticella delle aspettative dei giocatori su sistemi mobile. Il nuovo Project Hitman Sniper Assassins rappresenterà quindi un grande balzo in avanti, non vediamo l'ora che i giocatori condividano la nostra gioia quando lo proveranno nei prossimi mesi".

