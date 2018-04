Hitman Sniper Challenge classificato anche in Corea per PS4, Xbox One e PC

Dopo il rating australiano registrato lo scorso febbraio, il misterioso Hitman Sniper Assassin è stato classificato anche in Corea per PlayStation 4, Xbox One e PC. IO Interactive si sta preparando ad annunciare un nuovo titolo della serie, o magari uno spin-off?

Come segnalato da Gematsu nelle ultime ore, Hitman Sniper Assassin è stato classificato anche in Corea per PlayStation 4, Xbox One e PC, lasciando intendere l'arrivo di un nuovo gioco dedicato alla serie. Il titolo lascia pensare una possibile correlazione con due giochi dedicati all'Agente 47: stiamo parlando di Hitman Sniper, titolo mobile uscito nel 2015 per i dispositivi iOS e Android, e Hitman Sniper Challenge, spin-off pubblicato nel 2012 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 per promuovere il lancio di Hitman Absolution.

Considerando che sulla rating board coreana sono state riportate le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC, tuttavia, viene da pensare che questo Hitman Sniper Assassin potrebbe porsi sulla stessa falsariga di Hitman Sniper Challenge, magari facendo da apripista a un nuovo titolo della serie. Intanto vi ricordiamo che a metà maggio farà il suo debutto Hitman Definitive Edition.

Cosa possiamo aspettarci dal futuro della serie? Sicuramente potremmo saperne di più al prossimo E3 2018 di Los Angeles.