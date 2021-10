Hitman ha violato la regola fondamentale di GOG ed è stato rimosso dallo store

Hitman Game of The Year Edition è stato pubblicato il 22 settembre su GOG.com generando immediatamente l'indignazione della comunità dello store. Il motivo? Alcune componenti del gioco, tra cui i Contratti, richiedono una connessione a internet costante, una caratteristica inammissibile per uno store che fa del DRM-free la sua bandiera.

Un gioco DRM-free deve essere giocabile nella sua interezza anche offline, senza una connessione ad internet. A differenza della storia e delle missioni bonus, i Bersagli Elusivi, le Missioni Escalation e i Contratti creati dai giocatori la richiedono in maniera obbligatoria. In Hitman bisogna essere online anche per sbloccare nuovi equipaggiamenti, punti di partenza per le missioni e ottenere i punteggi per incrementare il proprio livello di maestria. Peccati imperdonabili per gli utenti di GOG.com, che hanno bersagliato il gioco con un mare di recensioni negative, affossando il suo punteggio fino a 1,4 su 5, un punteggio bassissimo per un gioco che ha da sempre ottenuto il plauso della critica e del pubblico.

Dopo il lancio, GOG è intervenuta spiegando a tutti i giocatori insoddisfatti che erano liberi di chiedere il rimborso, ma gli animi non si sono placati. Di conseguenza, i vertici del negozio digitale hanno deciso di rimuovere Hitman - Game of The Year Edition da GOG.com e di ammettere di aver sbagliato: "Grazie per la vostra pazienza e per averci dato il tempo di effettuare delle indagini sul lancio di Hitman GOTY su GOG. [...] Stiamo ancora discutendo con IO Interactive in merito alla pubblicazione del gioco. Oggi rimuoviamo Hitman GOTY dal catalogo - non avremmo mai dovuto pubblicarlo in questa forma, come ci avete fatto notare".

Le porte per il ritorno di Hitman GOTY su GOG sono sempre aperte, tuttavia richiederebbe un enorme lavoro (la struttura del gioco andrebbe pesantemente modificata) che IO Interactive potrebbe non essere disposta a svolgere. Staremo a vedere.