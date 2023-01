Hitman World of Assassination si espande: alla scoperta della modalità Freelancer

Tra le tante novità preannunciate da IO Interactive con il cambio di nome di Hitman World of Assassination ci sarà Freelancer, una modalità inedita che promette di offrire maggiore libertà agli emuli dell'Agente 47.

Nell'illustrare i contenuti di Hitman Freelancer, gli sviluppatori danesi la descrivono come un'esperienza che si smarca dalle attività solite dell'Agente 47 per offrire ai giocatori un maggiore controllo sulle missioni da svolgere.

Gli utenti dovranno infatti costruire e mantenere un proprio arsenale, per poi decidere quali equipaggiamenti utilizzare nelle missioni. La pianificazione strategica delle sfide sarà una componente fondamentale di Hitman Freelancer, sottolinea IOI precisando come "questa modalità è diversa dal gioco originale, in molti aspetti. Non ci sono Mission Stories predeterminate con uccisioni personalizzate programmate, nonostante queste ultime siano sempre possibili. In Hitman Freelancer gli abbattimenti sono un costrutto emergente di meccaniche di gioco sistemiche e il riflesso della lungimiranza e creatività del giocatore".

Il lancio della modalità roguelike Hitman Freelancer è previsto per il 26 gennaio insieme all'aggiornamento gratuito che porterà in dote tutte le modifiche e il ricco pacchetto contenutistico che inaugurerà la nuova fase di Hitman World of Assassination.