Da HL2 ad HL Alyx: Valve spiega perché non è ancora arrivato Half-Life 3

Con Half-Life: Alyx finalmente disponibile, il ritorno dell'amatissimo franchise di Valve è una realtà: ma come mai la software house non ha mai sviluppato un Half-Life 2: Episodio 3 o un terzo capitolo della saga?

Sull'argomento si è recentemente espresso un veterano del team, il level designer Dario Casali. Intervistato da IGN.com, quest'ultimo ha condiviso alcuni interessanti retroscena su quello che è stato il percorso che si è dipanato dietro le quinte dei giochi di Half-Life. Ripercorrendo il lavoro svolto sul secondo capitolo del franchise, lo sviluppatore Valve ha rievocato il tortuoso processo produttivo scatenatosi in seguito alla scelta di creare contestualmente il titolo e il nuovo motore grafico Source Engine. Molto del materiale già realizzato per Half-Life 2 finì per non essere utilizzato man mano che le sperimentazioni con le possibilità del nuovo strumento diventavano più chiare al team.



In seguito, con il Source Engine ultimato a disposizione e molte idee legate all'universo della serie, Valve decise di intraprendere la strada della pubblicazione episodica per garantire una più frequente disponibilità di nuovo materiale per i giocatori. Casali ricorda che l'idea, teoricamente eccellente, si rivelò complessa da attuare sul piano concreto. La portata del progetto stava infatti diventando colossale, fino a spingere il team a realizzare che "tre episodi si traducevano più che altro in un sequel". Episode Two richiese una quantità di lavoro massiccio che convinse definitivamente il team dell'inadeguatezza della soluzione per il futuro della serie.



Al contempo, tuttavia, Valve era determinata a tutelare il brand, assicurandosi che un eventuale Half-Life 3 avrebbe dovuto portare con sé abbastanza innovazioni da giustificare il nome che portava. Ed è così che si è giunti alla lunga attesa che ha solo di recente ha portato un nuovo capitolo della saga sul mercato. Dopo Alyx, Valve non sembra voler abbandonare il mondo di Halfl-Life: se questo si tradurrà in un Half-Life 3, al momento non è dato saperlo.