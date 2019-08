HMKD e la Gamescom 2019: spuntano delle piramidi nei teaser del nuovo gioco di SEGA

Il mistero del nuovo gioco tripla A di SEGA che verrà presentato durante la Gamescom 2019 continua a infittirsi con gli ultimi teaser trailer pubblicati dai curatori dei profili social ufficiali del colosso videoludico giapponese.

Dopo aver aperto il sito di HMKD, i vertici di SEGA approfittano della relativa quiete mediatica che anticipa l'apertura della fiera di Colonia per incuriosire i propri appassionati con dei nuovi teaser che riprendono una doppia elica di DNA, delle coordinate che conducono verso un luogo non meglio precisato dell'Etiopia e, per ultimi, un ideogramma giapponese e un'immagine ritraente due piramidi sormontate dal Sole.

Proprio grazie a quest'ultimo indizio, sui social e sui principali forum videoludici sta cominciando a prendere piede l'ipotesi di un nuovo capitolo della serie sci-fi di Phantasy Star Online, anche se la teoria più accreditata era e continua ad essere quella di una proprietà intellettuale completamente inedita.

Nel corso della Gamescom 2019 che si terrà a Colonia tra il 20 e il 24 agosto (ma con un ricco programma di eventi che ne anticiperanno l'apertura sin da lunedì 19 agosto), riusciremo finalmente ad annorare i fili degli indizi lanciati da SEGA per il suo prossimo kolossal tripla A.