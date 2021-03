Hoa in azione: video gameplay per il platform dalle atmosfere Ghibli

Nel corso del dicembre 2020, un ricco Nintendo Indie Showcase ha presentato al grande pubblico il trailer di annuncio di Hoa, suggestivo platform ispirato alle atmosfere dello Studio Ghibli.

Con una deliziosa estetica in stile cartoon caratterizzata da tonalità pastello e colori accesi, Hoa pone i giocatori nei panni di una piccola folletta dei boschi. Dotata della capacità di comunicare con il regno animale, la protagonista si ritroverà ad interagire con un'insolita fauna composta di insetti reinterpretati in versione degna di un lungometraggio di animazione. Per presentare nel dettaglio le prima dinamiche di gameplay, il team di sviluppo di Skrollcat ha presentato un ulteriore filmato, in qui Hoa si mostra finalmente in azione.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, la sequenza video introduce una delle fasi iniziali del platform, durante la quale possiamo ammirare le prime interazioni tra la protagonista e alcune creature del reame degli insetti, tra cui scarabei e bruchi grassocci. Tra grandi foglie, farfalle e una avvolgente colonna sonora, Hoa è in dirittura di arrivo su PC e Nintendo Switch, con finestra di lancio fissata per l'aprile di quest'anno.

In tema di intriganti indie in arrivo nel corso del 2021, ricordiamo che in seguito a un posticipo è stata di recente confermata la nuova finestra di lancio di Cris Tales, GDR ispirato ai classici Final Fantasy e a Chrono Trigger.