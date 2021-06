Hoa, Bear & Breakfast e We Are OFK: i promettenti indie si mostrano all'E3

In occasione del Wholesome Direct 2021, giungono interessanti aggiornamenti su alcune attese produzioni indie, tra trailer di aggiornamento e date di lancio.

Tra questi troviamo Hoa, produzione che fonde ambientazioni realizzate a mano e suggestioni alla Studio Ghibli. Nei panni di una folletta, ci si avventurerà in un bosco fatato, tra adorabili creature, puzzle, e boss fight. Originariamente atteso a luglio 2021, l'Action Platform è stato posticipato, con data di lancio ora fissata al 21 agosto 2021.Il lancio è di Hoa è previsto su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Giungono aggiornamenti anche su di una particolare esperienza gestionale annunciata lo scorso anno: Bear and Breakfast. Nei panni di un orso, ci ritroveremo a dirigere un bed&breakfast nel mezzo di un bosco fatato, popolato di creature e animali ricchi di storie da raccontare. Ancora privo di data di uscita, Bear and Breakfast arriverà su Nintendo Switch e PC.



Infine, troviamo We Are OFK, produzione ricca di stile, in arrivo su PC nel corso del 2021. Al centro della scena, troviamo un gruppo di ventenni determinati a sfondare nel mondo della musica, per un'avventura che fonde relazioni interpersonali, sogni e, ovviamente, ritmo: il tutto sullo sfondo della Los Angeles dei giorni nostri.