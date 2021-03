Hoa: il platform in stile Ghibli esce a luglio su PS4 e PS5, supporterà il DualSense

Dalle colonne del PS Blog, Paul Hartling di PM Studios fissa per il mese di luglio l'uscita dell'avventura in stile Ghibli Hoa su sistemi PlayStation, con tanto di versione PS5 appositamente ottimizzata per supportare l'hardware della console next gen di Sony e le funzionalità evolute del controller DualSense.

Il direttore del marketing di PM Studios approfitta dell'occasione per condividere delle immagini inedite di Hoa che mostrano alcune delle splendide ambientazioni disegnate a mano dagli artisti digitali di Skrollcat.

L'avventura trarrà ispirazione dalle opere dello Studio Ghibli per narrare la storia di Hoa, una giovane fata allontanata dalla sua tribù e chiamata a intraprendere un lungo viaggio per ristabilire l'armonia nel suo universo. Hoa dovrà quindi rafforzare il suo legame con la flora e la fauna di questa dimensione a tinte pastello per riacquisire i suoi poteri perduti, con abilità che riaffioreranno e che gli saranno estremamente utili per giungere al misterioso epilogo del suo viaggio verso il cuore della Terra degli Spiriti.

Gli emuli di Hoa su PS5 potranno sfruttare a proprio vantaggio i grilletti adattivi, il feedback aptico e l'altoparlante del DualSense per immergersi ancor di più nelle atmosfere di questo titolo che, come spiegato dal rappresentante di PM Studios, sarà disponibile su PS4 e PlayStation 5 a luglio. Le versioni PC e Nintendo Switch di Hoa, invece, continuano ad essere previste per il mese di aprile.