Hoa: il platform in stile Studio Ghibli esce ad aprile PC e Nintendo Switch

Il Nintendo Indie World Showcase del 15 dicembre ha fatto da sfondo all'annuncio della finestra di lancio di Hoa, il platform adventure di Skrollcat e PM Studios in sviluppo per Switch e PC.

Già intravisto nel Wholesome Direct di maggio su Switch, la nuova esperienza indipendente firmata da Skrollcat trae profonda ispirazione dalle opere dello Studio Ghibli per concretizzare la visione di un'avventura dalle atmosfere tranquille e rilassanti.

Il protagonista dell'opera, Hoa, deve sperimentare la magia della natura e dell'immaginazione compiendo un lungo viaggio attraverso ambienti mozzafiato per ricongiungersi con i suoi simili. Il video gameplay proposto da Skrollcat ci aiuta a familiarizzare con l'impianto ludico e con le diverse attività da svolgere per progredire nella storia.

Il nuovo trailer conferma inoltre la natura platform del progetto e la sua struttura a scorrimento laterale, una formula che riprende quella di titoli come Limbo, Rayman o del più recente Ori and the Will of the Wisps. Oltre ai già citati rimandi alla produzione artistica dell'animazione giapponese, nel titolo troveremo anche delle sessioni di esplorazione pura con il personaggio che sfrutta gli elementi naturali dell'ambientazione per raggiungere punti sopraelevati e aree avanzate.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi informiamo che Hoa sarà disponibile dal mese di aprile del 2021 su PC (Steam) e Nintendo Switch. Sulle nostre pagine trovate anche un resoconto con tutti gli annunci dell'Indie World Showcase di Switch.