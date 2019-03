Hob The Definitive Edition annunciato per Switch, disponibile ad aprile

A seguito della pubblicazione su PC e PlayStation 4 risalente al settembre 2017, Hob, sviluppato dagli autori di Torchlight I e II, farà il suo debutto anche su Nintendo Switch, come annunciato dal publisher Perfect World Entertainment e dalla software house (formalmente smantellata) Runic Games.

Rinominato per l'occasione Hob: The Definitive Edition, il gioco sarà disponibile sulla piattaforma ibirda della casa di Kyoto a partire dal 4 aprile, con la possibilità per gli interessati di usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di listino (19,99 euro) acquistando il prodotto entro il 17 aprile. Nell'annuncio viene inoltre sottolineato come il port sia stato assegnato in appalto agli sviluppatori di Panic Button, che si occuperanno di adattare l'esperienza ai possessori di Switch migliorando i controlli del gioco e rifinendo alcune feature: in questo processo verrà coinvolta la telecamera, l'interfaccia utente, nonché le funzionalità esclusive HD rumble e touch screen possibili solo su Switch.

Hob: The Definitive Edition vi lancerà in una coinvolgente esperienza single player ambientata all'interno delle rovine di una civiltà perduta, ora popolate da strane creature e ricche di puzzle da risolvere e di incantevoli ambientazioni in cui perdersi. In occasione dell'annuncio, è stato pubblicato un apposito trailer che trovate in apertura di notizia, oltre ad una galleria di screenshot che potete invece visionare in calce. Per un ulteriore approfondimento sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hob.