Hogwarts Legacy è un'esclusiva PlayStation? Uscirà anche su Xbox e PC?

Si sta parlando tantissimo di Hogwarts Legacy, nuovo gioco di ruolo di Avalanche e Warner Bros. Games ambientato nel mondo pervaso dalla magia di Harry Potter.

Dopo un lungo rinvio e tantissimi rumor, i suoi creatori sono finalmente usciti allo scoperto dandoci appuntamento alle 22:00 del 17 marzo per un nuovo PlayStation State of Play che mostrerà ben 14 minuti di gameplay tratti dalla versione PS5. Questa forte sinergia tra Warner Bros. e Sony, che culminerà con una presentazione nell'ambito di uno dei format di maggior richiamo di casa PlayStation, ha fatto sorgere in molti una domanda: Hogwarts Legacy sarà un'esclusiva PS4 e PS5?

La risposta, molto semplicemente, è no. Hogwarts Legacy non sarà un'esclusiva PlayStation, dal momento che è stato confermato, oltre che per PS4 e PS5, anche per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC. La presentazione fissata al PlayStation State of Play è quindi il frutto di un'operazione di marketing, evidentemente voluta da una Sony intenzionata a mostrare i muscoli di PlayStation 5 approfittando di un gioco di forte richiamo mediatico come questo.

Se anche voi non vedete l'ora di ammirarlo in azione, potete ingannare l'attesa gustandovi come antipasto questa breve clip di gameplay di Hogwars Legacy. L'uscita del GDR è al momento fissata in un generico 2022.