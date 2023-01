Hogwars Legacy: la versione PC supporterà Denuvo, è ufficiale

Continuano ad arrivare nuovi dettagli in merito alla versione PC di Hogwarts Legacy. Dopo aver scoperto quali sono i requisiti PC di Hogwarts Legacy, da Steam veniamo a sapere ufficialmente che l'opera firmata Avalanche Software supporterà Denuvo.

Il sistema anti-pirateria viene citato dalla pagina di Hogwarts Legacy presente sulla piattaforma digitale di Valve, dunque anche l'atteso Action/RPG ambientato nell'universo di Harry Potter sarà protetto dal controverso sistema anti-pirateria, mai particolarmente apprezzato dai giocatori. Scopo della tecnologia anti-tampering Denuvo sarebbe infatti quello di porre un freno alla pirateria, soprattutto al lancio di un gioco, ma il sistema non si rivela solitamente infallibile e nel giro di poco tempo viene violato. Di contro, l'implementazione di questo DRM rischia di appesantire le prestazioni dei giochi che lo supportano, rendendo alle versioni PC più difficile raggiungere la loro massima espressione.

In passato sono capitate situazioni in cui Denuvo è stato poi rimosso, e non è dunque da escludere che anche con Hogwarts Legacy possa accadere una situazione analoga in futuro. Nel frattempo dalla piattaforma di Valve un altro dettaglio ha suscitato perplessità: è cambiata la data d'uscita di Hogwarts Legacy su Steam, cosa che ha fatto ipotizzare un possibile ulteriore rinvio per il gioco, oppure più semplicemente che il cambio è stato semplicemente frutto di un errore.