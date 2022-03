Hogwarts Legacy: 10 secondi di gameplay aspettando il reveal dello State of Play

Dopo una lunga attesa finalmente ci siamo: Hogwarts Legacy sarà svelato allo State of Play del 17 marzo, con ben 14 minuti di gameplay tratti dalla versione PlayStation 5 dell'atteso titolo ambientato nell'universo di Harry Potter.

Per ingannare gli ultimi giorni che ci separano dall'evento interamente incentrato sulla prossima opera di Avalanche Software e prodotta da Warner Bros. Interactive, gli autori hanno diffuso una brevissima clip di gameplay del titolo, che mostra il risveglio di un giovane studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts pronto ad affrontare una nuova giornata di lezioni. A parte un assaggio delle qualità tecniche dell'opera, però, non si intravede molto altro, e la clip rimanda quindi all'appuntamento del PlayStation State of Play fissato per giovedì 17 marzo alle ore 22:00 italiane.

In totale la trasmissione avrà una durata di 20 minuti, dove gli sviluppatori forniranno dettagli più precisi su Hogwarts Legacy oltre a mostrarne gli aspetti ludici. Previsto inoltre un articolo di approfondimento sul PlayStation Blog una volta concluso lo State of Play. Resta infine da capire se questa sarà anche l'occasione per scoprire finalmente una data di lancio precisa per il gioco, atteso su PC e console PlayStation e Xbox nel corso del 2022.

La redazione di Everyeye seguirà ovviamente in diretta la presentazione: non perdetevi quindi la mini maratona per lo State of Play di Hogwarts Legacy a partire dalle ore 20:00 del 17 marzo.