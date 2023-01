Hogwarts Legacy ha oltre 100 incarichi secondari: come influiscono sulla quest principale

Hogwarts Legacy promette di essere un'avventura decisamente ricca e corposa. Se da un lato può dispiacere l'assenza della Camera dei Segreti in Hogwarts Legacy per motivi di lore, Avalanche Software ha pensato a così tanti contenuti che quasi non si avvertirà questa mancanza, regalando ore di intrattenimento ai giocatori.

Viene infatti confermato che il nuovo gioco ambientato nell'universo di Harry Potter offrirà oltre 100 missioni secondarie, che potranno essere giocate in qualunque ordine a seconda delle preferenze del giocatore. Nel corso di un'intervista con GamesRadar, la narrative director Moira Squier ha approfondito la questione, confermando che le nostre azioni compiute durante queste attività collaterali andranno ad influenzare la storia principale.

"La storyline principale è complessa e coinvolgente, e coinvolge una gran varietà di personaggi e punti di vista, ma lasciando al giocatore la scelta di muoversi come preferisce all'interno del gioco, gli permetteremo di raccontare la propria versione di questa storia epica", afferma Squier, che prosegue confermando come le azioni compiute dagli utenti al di fuori delle missioni primarie "manipolano la campagna a seconda delle esperienze vissute, per esempio interagire con un personaggio durante una side quest avrà un impatto su come interagirai con tale personaggio nella storia principale, e viceversa".

La narrative designer aggiunge che "l'ordine con cui il giocatore decide di affrontare queste missioni avrà un impatto su storia e gioco, dato che è tutto interconnesso. Se da un lato per noi è stata una sfida realizzare tutto ciò, dall'altro è stato molto divertente realizzarlo, ed è stato appagante vedere come è venuto fuori".

Anche nella nostra più recente prova di Hogwarts Legacy, che abbiamo avuto modo di giocare per un'ora, ci siamo soffermati sugli elenchi delle missioni, notando quanto appaia corposa l'offerta complessiva dell'opera e, di conseguenza, quanto sarà importante svolgere queste attività per vedere come si trasformerà la vicenda con il passare delle ore.