Hogwarts Legacy 2 si farà? Tutto quello che sappiamo sul possibile sequel

Vi siete goduti in lungo e in largo Hogwarts Legacy ma non ne avete ancora abbastanza? Se state già bramando un prosieguo della storia e un approfondimento della mitologia imbastita da Avalanche Software, abbiamo buone notizie per voi: Warner Bros. Games non ha ancora annunciato Hogwarts Legacy 2 (dopotutto primo episodio è appena uscito!), ma le dichiarazioni degli esecutivi lasciano presagire un futuro roseo per il franchise.

Per un gioco capace di vendere 12 milioni di copie e incassare un miliardo di dollari al lancio, è difficile credere che non ci sia in cantiere un sequel o quantomeno un'espansione. La certezza non ce l'abbiamo ancora, ma gli esecutivi di casa Warner Bros. sembrano seriamente intenzionati a proseguire su questa strada. Chiacchierando con Variety lo scorso 23 febbraio, quando erano passate appena due settimane dal lancio del gioco e le stime di vendita non erano ancora state rese pubbliche, il Presidente di Warner Bros. Games già parlava di Hogwarts Legacy come un franchise a lungo termine, destinato dunque rimanere in giro per molto, moltissimo tempo.

Qualche settimana più tardi, il 9 marzo per la precisione, durante una conferenza dedicata agli investitori organizzata da Morgan Stanley, il CFO di Warner Bros. Discovery Gunnar Wiedenfels ha invece affermato che il franchise di Hogwarts Legacy è inevitabilmente destinato ad espandersi in futuro: "Il fatto che ci stiamo godendo il gigantesco successo del lancio di Hogwarts Legacy, dodici anni dopo l'uscita dell'ultimo film, dimostra che ci sono tante opportunità e stiamo solamente iniziando ad espanderlo".

Insomma, non sembrano esserci grossi dubbi: Hogwarts Legacy è qui per rimanere. Non sappiamo cosa sta precisamente bollendo in pentola presso gli uffici di Warner Bros. e Avalanche Software, ma qualcosa prima o poi arriverà. Resta solo da capire cosa: sequel, espansione o spin-off? Le possibilità sono molteplici. Un'espansione potrebbe arrivare nel breve periodo, mentre per un capitolo nuovo di zecca l'attesa potrebbe prolungarsi almeno per un paio d'anni.