Hogwarts Legacy 2 si farà? WB Games lavora ad 'altri progetti' basati su Harry Potter

Nei mesi scorsi non sono mancati i rumor riguardanti Hogwarts Legacy 2, e considerando l'impressionante successo commerciale riscosso dal titolo di Avalanche, è plausibile ipotizzare l'arrivo di un seguito, prima o poi.

Warner Bros. Discovery ha confermato che Hogwarts Legacy ha raggiunto e superato quota 22 milioni di giocatori nel 2023, cifre che non fanno altro che incrementare le probabilità di vedere in futuro un sequel dell'open world ambientato nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Sebbene al momento non sia stato confermato nulla di definitivo in merito, WB Games ha confermato di essere al lavoro su "altri progetti" legati al mondo di Harry Potter, che non riguardano il già annunciato Quidditch Champions. Pur non volendosi sbottonare, David Haddar di WB Games ha dichiarato che c'è "una serie di altre cose non ancora annunciate che permetteranno ai fan di prendere parte a questo mondo, alle sue storie e personaggi in modi sempre più profondi". Di cosa potrebbe trattarsi, quindi?

Come detto, l'ipotesi Hogwarts Legacy 2 non è affatto da scartare, ma per assistere all'eventuale annuncio di un sequel dovremo in ogni caso attendere ancora del tempo. Di recente, WB Games ha anche affermato di star lavorando a nuovi giochi canonici nell'universo DC di James Gunn e Peter Safran.